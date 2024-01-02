Сегодняшняя атака "Кинжалами", вероятно, была самой масштабной с начала вторжения РФ.

31 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что с 4 мая американские комплексы Patriot сбили уже 15 "Кинжалов".

При этом в мае за раз было сбито сразу шесть "Кинжалов".

А сегодня по Украине, по данным ВСУ, были запущены 10 таких ракет (все они сбиты). В целом сегодня утром силы ПВО сбили все 35 "Шахедов" и 72 из 99 ракет разного типа.

Были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти 60 ракет были уничтожены сегодня в районе Киева.

Напомним, в Соломенском районе Киева, где из-за ракетной атаки загорелась многоэтажка, погибли 2 человека, 43 пострадали.

В Киевской области погибла супружеская пара. Пострадали 6 человек, в том числе ребенок.

В Харькове из-за сегодняшней ракетной атаки погибла женщина, пострадали более 40 человек. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.