Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что "Кинжалы" сегодня сбили с помощью системы ПВО Patriot AD.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Сегодня Воздушные силы ВСУ сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot AD. Это рекорд. Если бы ракеты поразили свои цели, последствия были бы катастрофическими", - написал главком ВСУ.

О каких целях идет речь, Залужный не уточнил.

Напомним, во время массированной атаки РФ силами ПВО были уничтожены 72 из 99 ракет разного типа. Почти 60 ракет были уничтожены в районе Киева.

Ранее Нацполиция сообщила, что сегодня утром армия РФ ударила по Харькову "Искандерами". Пострадали 53 человека, из которых один человек погиб.

Также телеграм-каналы пишут, что на сбитой сегодня российской ракете Х-101 стоит дата производства - октябрь/декабрь 2023 года.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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