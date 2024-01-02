Сегодня утром армия РФ ударила по Харькову "Искандерами". Есть попадания в трех локациях в центре города. Одна из них - промышленный объект.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Обстрел Харькова начался утром около 7:30. Раздалось по меньшей мере три взрыва, на месте обнаружили фрагменты ракет Искандер-М.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура и автомобили.

"Пострадали 53 человека, из которых один человек погиб, 52 получили ранения. Среди раненых шесть детей от 6 до 13 лет (четыре мальчика и две девочки)", - говорится в сообщении.

Также появилось видео последствий прилета в Харькове возле спортзала в центре города.

Выбило около двух тысяч окон.

Ранее полиция показала видео первых минут после массированных ударов по Харькову.

Напомним, в Харькове после ракетной атаки по центру города погибла 91-летняя женщина. Двое пострадавших - в тяжелом состоянии, одна пожилая женщина - в коме.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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