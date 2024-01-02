Во вторник, 2 января, российские военные ударили по центральной части города Харьков, в частности удар был по Шевченковскому району. Прокуратура показала последствия прилета.

Пострадали 47 человек, одна женщина погибла.

Также видео первых минут после массированных ударов по Харькову показала патрульная полиция. На нем полицейские и медики оказывают помощь пострадавшим жителям многоэтажек.

Харьковская ОВА публикует новые фото из Харькова после ракетного обстрела центра города.

Пострадавших уже 47 человек, сообщает ОВА. Трое - в тяжелом состоянии.

Напомним, что утром глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты ударили около 7:30. В последствии были повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

Позже стало известно о 45 пострадавших после ракетной атаки по центру города. Погибла 91-летняя женщина. Двое пострадавших - в тяжелом состоянии, одна пожилая женщина - в коме.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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