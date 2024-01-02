РФ нужно четыре дня для подготовки к массированному ракетному удару, подобного тому, который был нанесен сегодня утром.

Об этом заявил в эфире телеканала "Киев 24" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"На подготовку четыре дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут: где ей повернуть направо, где ей повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому, думаю, у них есть возможности", – сказал он.

Игнат добавил, что войска РФ сейчас переходят к неприкосновенному запасу вооружения. В последнее время россияне обычно используют ракеты типа "Х" воздушного базирования, а вот "Калибры" применяют реже.

Ранее днем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сегодня Воздушные силы сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot AD.

"Это рекорд. Если бы ракеты поразили свои цели, последствия были бы катастрофическими", - сообщил главком ВСУ.

А полиция Харьковской области рассказывала, что утром армия РФ ударила по Харькову "Искандерами".