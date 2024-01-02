Появилось традиционное вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Прокомментировал сегодняшнюю российскую ракетную атаку по Украине. Сообщил о 5 погибших и 130 раненых.

Рассказал о своем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, стороны обсудили в том числе гарантии безопасности от Лондона для Украины.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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