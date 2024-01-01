Появилось новогоднее поздравление Владимира Зеленского, которое длится более 20 минут.

Ролик опубликовали аккаунты Офиса президента и Зеленского.

В своем обращении президент главным достижением года назвал то, что Украина стала сильнее.

Кадры с Зеленским в его кабинете перемежаются с военной хроникой, а также с обращением президента к согражданам в первый день полномасштабной войны.

По словам Зеленского, тогда многие не верили, что Украина продержится и неделю, но теперь страна встречает 2024 год.

"Сегодня мы должны жить по правилу: или ты работаешь, или ты воюешь", - также сказал Зеленский.

В поздравлении он много благодарил жителей Украины разных профессий. Кроме того, он упомянул, что Украина стала страной, которую ждут в Евросоюзе.

"Это подтверждает решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Решение, к которому другие идут десятилетиями. Решение, в которое некогда было сложно поверить, о котором скептики говорили: "Это нескоро, это не завтра, почти невозможно. Не надейтесь, не верьте, не ждите". Но Украина образца 2023 – целенаправленная, жесткая, последовательная, решительная и упрямая", - сказал Зеленский.

Ранее мы описывали, что сказал в своем новогоднем обращеним президент РФ Владимир Путин. Главной темой новогоднего обращения главы Кремля стала сплоченность российского общества.

Мы также писали, что в новогоднем обращении к народу председатель КНР Си Цзиньпин заявил: воссоединение Китая и Тайваня - это историческая необходимость.