Появилось новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, так как в дальневосточных российских регионах Новый год уже наступил.

В отличие от прошлого года, когда Путин записал обращение, находясь около военных в штабе Южного военного округа, в этом году фон был более традиционным - Кремль.

Главной темой новогоднего обращения президента стала сплоченность российского общества.

Путин заявил, что "в уходящем году Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит", "нет такой силы, которая способна разобщить россиян и остановить развитие России", а также поблагодарил российских военных, которые воюют в Украине.

"Главное, что нас объединяло и объединяет, это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за родину, которую чувствует каждый из нас", - сказал глава Кремля.

В прошлом году мы рассказывали об обращении Путина накануне 2023 года.

А в середине декабря мы приводили ключевые заявления президента РФ на итоговой пресс-конференции года.