В 2023 году Украина получила от западных партнеров 42,5 миллиарда долларов, но только четверть от этой суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. А объем портфелей кредитных проектов Украины с международными финансовыми институтами стал самым большим за все годы сотрудничества.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр финансов Сергей Марченко.

"В 2023 году было проведено 300+ рабочих встреч с международными партнерами. В результате мы привлекли 42,5 млрд долларов США на бюджетные нужды Украины, 25% из которых - грантовая поддержка. Мы договорились о беспрецедентной во время войны четырехлетней программе расширенного финансирования с МВФ в размере 15,6 млрд дол. США. Мы выполнили реформы в рамках программы финансирования ЕС MFA+ на 2023 год, что позволило привлечь 18 млрд евро. В рамках Соглашения об ассоциации с ЕС мы имплементировали 742 акта права ЕС Минфином, а это 46% всех актов для Украины", - сказано в записи.

Марченко добавил, что работа с международными партнерами позволила полностью направить весь внутренний ресурс на финансирование безопасности и обороны. При этом доходы общего фонда госбюджета в 2023 году выросли на 12%, или на 172 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

Заимствования на внутреннем рынке выросли вдвое по сравнению с 2022 годом.

На 2024 год стоит задача обеспечения финансирования ВСУ и социальная защита граждан.

Ранее американский политик из Республиканской партии, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт заявил, что практически вся оказываемая Украине помощь предоставляется не безвозмездно. 90% помощи - это кредиты.

А эксперт сообщал о планах МВФ заработать на рекордном кредите для Украины 6,9% годовых.