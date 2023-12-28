В Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, на выплату базовой пенсии денег должно хватить за счет средств налогоплательщиков.

"Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это средства мы найдем", - сказала Жолнович.

Также министр отметила, что за счет международной помощи финансируются социальные выплаты, в том числе внутренне перемещенным лицам.

"Но сейчас Министерство социальной политики в конце года заключило соглашение с Всемирным банком почти на 2 млрд долларов, и эти средства на первые месяцы покроют нам базовые социальные расходы. Так что я уверена, что люди не останутся без необходимых средств", - рассказала Жолнович.

Напомним, о риске задержки выплат социальным категориям вчера заявила министр экономики Юлия Свириденко. В то же время, она заверила, что Украина имеет план Б на случай задержки в получении средств от иностранных партнеров.

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