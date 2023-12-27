Без западной помощи 10 млн пенсионеров не получат вовремя пенсии, а 500 тыс. чиновников и 1,4 млн учителей - зарплаты.

Об этом Financial Times заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Говорит, деньги нужны "срочно" - 37 млрд долл. внешней поддержки на год.

Свириденко надеется, что ЕС все-таки одобрит поддержку в феврале и даст деньги до конца марта, но этого все равно будет недостаточно.

Украина уже испытывает дефицит средств, а около $5 млрд в виде выплат от международных доноров и кредиторов в декабре "будет недостаточно" для покрытия потребностей в расходах.

По словам Свириденко, приоритетом правительства будет оборона и обслуживание долга, а потому "существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов".

Попытка временно обеспечивать себя самостоятельно за счет внутренних займов или денежного финансирования Нацбанком может спровоцировать инфляцию, подорвать финансовую стабильность и в итоге сделать Украину еще более зависимой.

Напомним, 25 декабря Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на поддержку социальной сферы.

Накануне Украина получила последние 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро.