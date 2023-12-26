Евросоюз в любом случае одобрит выделение 50 миллиардов евро Украине - будь то с согласием Венгрии или без него.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: сделают ли это 27 стран вместе, все члены ЕС, включая Венгрию. Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, выделят ли эти деньги 26 стран ЕС без Венгрии", - сказал глава украинского МИД.

На днях и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что ЕС может обойти вето Венгрии при повторном голосовании за выделение 50 миллиардов евро помощи Украине.

"Не стоит сомневаться, что волю Венгрии можно обойти во многих областях. У других есть такая возможность и в этой области", - сказал Орбан.

18 декабря глава Европейского Совета Шарль Мишель назвал дату нового саммита, на котором рассмотрят выделение Украине 50 миллиардов евро. Это произойдет 1 февраля 2024 года. По его словам, на саммите ЕС хотят согласовать многолетний бюджет поддержки Украины до 2027 года. Мишель тогда уточнил, что для этого необходимо еще немного времени, чтобы убедить Венгрию.