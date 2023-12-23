Ситуация с общественной поддержкой помощи Украине в США за последний месяц не изменилась и в чем-то даже ухудшилась.

Об этом говорят результаты опроса The Economist/YouGov за 16-18 декабря.

24% опрошенных поддерживают увеличение военной помощи, за месяц этот показатель упал на один процент. При этом 27% - за ее снижение, а 31% - за то, чтобы оставить ее на нынешнем уровне (эта группа показала рост на четыре процента).

Также увеличилось количество тех, кто считает, что Россия побеждает в войне - с 17 до 20%. Этот показатель сравнялся с долей тех, кто уверен, что выигрывает Украина.

При этом 70% американцев за прекращение огня в этой войне.

На три процента выросло число недовольных действиями Байдена по Украине - до 44%.

Напомним, согласно опросу Pew Research Center, около трети - 31% - американцев считают, что нужно уменьшить помощь Украине. Еще 29% считают, что нынешней помощи достаточно, а 18% требуют ее увеличить.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона в 886 миллиардов долларов. Также в нем указывается помощь для Украины.