Все больше украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

С мая 2022 года доля сомневающихся удвоилась - с 16% до 32%.

С тем, что события развиваются в правильном направлении, сейчас согласны 54% опрошенных. Полтора года назад таких было 68%.

Доля тех, для кого события развиваются в неправильном направлении, выше всего на востоке Украины (37%).

Напомним, большинство опрошенных украинцев - 58% - высказались за продолжение войны, даже если Запад существенно сократит поддержку Украины, и есть риск потерять новые территории.

На юге и востоке Украины, то есть в прифронтовых областях, более 45% жителей выступают за прекращение войны без возврата захваченных территорий, при условии, что Запад предоставит гарантии безопасности.

Также согласно данным опроса, украинцы за последние полтора года стали меньше доверять почти всем ведущим политикам Украины.

Кроме того, в Украине за год упал уровень доверия ко всем правящим институциям, кроме армии. Число доверяющих армии осталось на прежнем уровне - 96%.