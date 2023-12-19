Украинцы за последние полтора года стали меньше доверять почти всем ведущим политикам Украины, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует опрос КМИС.

Единственный, к кому с мая 2022 года выросло доверие - это экс-президент Петр Порошенко. Тогда было 16% доверия против 80% недоверия, а стало 27% на 68%. То есть в целом большинство ему все равно не доверяет.

Зеленскому сейчас доверяют 77%, а в мае 2022 было 90%. Не доверяют 22%, было - 7%.

Главе его Офиса Андрею Ермаку в мае 2022 года доверяли 43% (не доверяли 23%), теперь стало 33% на 51%.

Существенно просел рейтинг доверия мэру Киева Виталию Кличко. Было 74% на 18%, а стало 52% на 43%.

Самый резкий разворот отношения - к Алексею Арестовичу, который за это время уволился из ОП и ушел в оппозицию к власти. Ему сейчас доверяют 11%, не доверяют – 78%. В мае 2022 года ему доверяли 62% против 21%.

Отметим, что это рейтинг политиков, а потому здесь отсутствует главком ВСУ Валерий Залужный. Ряд других опросов фиксируют, что он является лидером по доверию, опережая в этом отношении Владимира Зеленского.

По данным опроса КМИС за год украинцы стали меньше доверять всем правящим институциям, кроме армии. При этом число доверяющих армии осталось на прежнем уровне - 96%. Также 88% респондентов заявили, что доверяют главкому ВСУ Валерию Залужному (за прошлый год данных по нему нет).