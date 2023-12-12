С начала военного конфликта Украина потеряла почти пятую часть ученых.

Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

В рамках исследования был проведен опрос, согласно которому с начала конфликта к осени 2022 года из Украины эмигрировали около 18,5% ученых, большинство из которых активно занимались исследовательской деятельностью.

Отмечается, что значительная часть этих людей имеют "ненадежные контракты" с принимающими институтами. Из оставшихся в Украине ученых около 15% бросили исследования.

Около четверти (23,5%) опрошенных потеряли доступ к материалам для исследований, а одна пятая доля респондентов (20,8%) не имеют физического доступа к институтам, следует из опроса.

Летом появилась статистика, согласно которой в Европе находятся больше четырех миллионов украинских беженцев.

Осенью СМИ со ссылкой на информацию ООН называли уже другую цифру: около 6 миллионов. Причем почти 40% из 5,8 миллионов украинских беженцев в Европе за минувшие полтора года войны хотя бы раз возвращались домой.