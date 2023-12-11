Власти Ирландии могут сократить еженедельную помощь для украинских беженцев более чем в пять раз - с 220 евро до 38,8 евро.

Об этом сообщает местное издание Irish Examiner.

Причина - чрезмерно высокие затраты.

Кроме того, в правительстве обсуждается план, который ограничит бесплатное размещение для ищущих убежища от войны в Украине до 90 дней.

Ранее в Ирландии хотели отменить льготы на бесплатное проживание для украинских беженцев. Также отмечается, что власти собираются пересмотреть вопрос с выплатами пособий, чтобы беженцы работали, а не просто получали деньги от государства.

"Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Мы также сообщали, что стала известна причниа, почему Ирландия больше не может добровольно принимать беженцев. Рассматривается вариант соглашения, по которому Ирландия будет платить другим странам Евросоюза, чтобы помочь им справиться с просителями убежища, вместо того, чтобы давать приют ещё большему количеству людей в самой Ирландии.

"За последние два года мы приняли больше 100 тысяч человек из Украины и из других стран, и я не думаю, что мы в состоянии продолжать<...>", - заявил ирландский премьер-министр.