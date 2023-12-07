Доля украинских беженцев, которые интегрировались на новом месте проживания и не собираются возвращаться, за последний год увеличилась.

Об этом говорится в новом ежемесячном макроэкономическом обзоре Национального банка Украины.

"За год выросла доля ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), которые интегрировались на новом месте жительства. Соответственно, планы по возвращению несколько ослабли, хотя до сих пор преобладают", - сообщает НБУ.

Также в документе говорится об увеличении в ноябре 2023 года численности украинских мигрантов за границей с 6,2 млн до 6,3 млн человек, что власти связывают с сезонным фактором (с зимой и негативными ожиданиями по энергетике). При этом нацбанковцы, ссылаясь на опросы, подчеркивают высокий уровень адаптации в странах пребывания у большинства беженцев - у 62%. А также обращают внимание на то, что доля людей, планирующих остаться за рубежом выросла с 8% в октябре до 18% в ноябре. А численность тех, кто собираются вернуться в Украину, уменьшилась с 67% до 63%.

Также в обзоре НБУ сообщается о снижении активности на рынке труда, что аналитики связывают с сезонностью: сократилась активность бизнеса по найму нового персонала и уменьшилась численность граждан, ищущих работу. В своем документе НБУ особенно выделяет уменьшение в ноябре количества вакансий в Харьковской области - на 62% и в Херсонской - на 83% (в целом по Украине - на 10% меньше). При этом уточняется, что наибольший спрос фиксировался на поисках специалистов в таких областях как медицина, фармацевтика, розничная торговля и образование.

"Бюджетные выплаты оставались основными источником роста доходов домохозяйств. В то же время, по косвенным данным, в дальнейшем росли зарплаты и в частном секторе. В частности, по опросу ЕБА, на протяжении 2023 года 76% бизнесов повысили зарплату, улучшилось и состояние ее выплаты в малом и среднем бизнесе", - уточняется в обзоре НБУ.

Еще нацбанковские аналитики выделили такие факты:

Расширение в октябре-ноябре 2023 года дефицита госбюджета (без учета грантов в доходах). Из-за чего показатель дефицита в январе-ноябре превысил 1450 млрд грн без грантов и 1045 млрд грн с учетом грантов.

Бюджетные потребности, как и прежде, преимущественно финансировались за счет международной помощи. Ее объем в октябре-ноябре составил $4,7 млрд, а с начала 2023 года - $37,4 млрд.

После рекордных расходов госбюджета в сентябре, их объемы и темпы роста в октябре-ноябре существенно уменьшились. В том числе из-за сокращения объемов финансовой поддержки от международных партнеров.

Приоритетом в расходной части госбюджета остается сфера обороны/безопасности - почти 66% всех расходов в январе – октябре 2023 года.

Напомним, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", украинские граждане, в том числе беженцы, считают, что проживают в Европе во вполне (34%) или скорее комфортных (51%) условиях. Только 13% украинцев назвали свои условия некомфортными.

Также сообщалось, что почти половина украинских беженцев хочет остаться в Дании после завершения войны.