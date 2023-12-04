В Польше с 1 января 2024 года размер родительской помощи для беженцев из Украины увеличится до 800 злотых на каждого ребёнка.

Об этом сообщает издание Ukrayina.pl со ссылкой на поправку в закон о государственной помощи в воспитании детей, подписанный президентом Польши Анджеем Дудой 7 августа.

В соответствии с поправкой, государственные выплаты на помощь украинским детям, ранее называемые "500+", будут увеличены до 800 злотых в месяц.

Размер помощи изменится автоматически: польское Учреждение социального страхования (ZUS), которое выплачивает пособие, произведёт пересчёт, поэтому подавать какую-либо заявку для этого не требуется.

Повышение выплат будет распространяться на всех беженцев, кто по состоянию на 1 января 2024 года сохранит право на льготу в течение периода с 1 июня по 31 мая 2024 года.

Украинцы, впервые оформляющие государственную помощь "800+", должны легально находиться в Польше и воспитывать несовершеннолетнего ребёнка. При этом нужно иметь:

польский идентификационный номер PESEL (лица, подающего заявление, и ребенка);

адрес электронной почты;

польский номер телефона;

номер банковского счета в Польше.

Заявление на пособие по уходу за ребёнком подают только онлайн. Для этого есть несколько способов:

мобильное приложение mZUS,

портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS),

портал Emp@tia,

электронный банкинг, сотрудничающий с порталом ZUS.

ZUS также может потребовать дополнительные документы:

решение суда о назначении заявителя временным опекуном;

документ, подтверждающий легальность пребывания и доступ к рынку труда в Польше, если лицо прибыло в Польшу до 24 февраля 2022, а ребёнок прибыл в Польшу после 23 февраля 2022 из-за боевых действий.

Когда будет начислена льгота, ЗУС пошлёт уведомления в профиль в PUE ZUS, а также на электронный адрес, указанный при оформлении заявки. Деньги начисляются на польский банковский счёт, который указан в заявлении.

Ранее сообщалось, что в начале 2024 года Польша может отменить социальные выплаты для украинцев.

Мы также рассказывали, в каких странах Европы самые высокие выплаты для украинских беженцев.