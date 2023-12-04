В Польше с 1 января 2024 года увеличат выплаты на детей украинских беженцев
В Польше с 1 января 2024 года размер родительской помощи для беженцев из Украины увеличится до 800 злотых на каждого ребёнка.
Об этом сообщает издание Ukrayina.pl со ссылкой на поправку в закон о государственной помощи в воспитании детей, подписанный президентом Польши Анджеем Дудой 7 августа.
В соответствии с поправкой, государственные выплаты на помощь украинским детям, ранее называемые "500+", будут увеличены до 800 злотых в месяц.
Размер помощи изменится автоматически: польское Учреждение социального страхования (ZUS), которое выплачивает пособие, произведёт пересчёт, поэтому подавать какую-либо заявку для этого не требуется.
Повышение выплат будет распространяться на всех беженцев, кто по состоянию на 1 января 2024 года сохранит право на льготу в течение периода с 1 июня по 31 мая 2024 года.
Украинцы, впервые оформляющие государственную помощь "800+", должны легально находиться в Польше и воспитывать несовершеннолетнего ребёнка. При этом нужно иметь:
- польский идентификационный номер PESEL (лица, подающего заявление, и ребенка);
- адрес электронной почты;
- польский номер телефона;
- номер банковского счета в Польше.
Заявление на пособие по уходу за ребёнком подают только онлайн. Для этого есть несколько способов:
- мобильное приложение mZUS,
- портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS),
- портал Emp@tia,
- электронный банкинг, сотрудничающий с порталом ZUS.
ZUS также может потребовать дополнительные документы:
- решение суда о назначении заявителя временным опекуном;
- документ, подтверждающий легальность пребывания и доступ к рынку труда в Польше, если лицо прибыло в Польшу до 24 февраля 2022, а ребёнок прибыл в Польшу после 23 февраля 2022 из-за боевых действий.
Когда будет начислена льгота, ЗУС пошлёт уведомления в профиль в PUE ZUS, а также на электронный адрес, указанный при оформлении заявки. Деньги начисляются на польский банковский счёт, который указан в заявлении.
Ранее сообщалось, что в начале 2024 года Польша может отменить социальные выплаты для украинцев.
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