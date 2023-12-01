С 1 декабря власти продлят выплаты некоторым категориям переселенцев еще на полгода без дополнительного обращения.

Такое решение принял Кабмин, о нем сказано в постановлении №1226, сообщает сегодня Минреинтеграции.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии в размере трех тысяч гривен для лиц с инвалидностью и детям и двух тысяч для всех остальных.

Помощь будет продлена автоматически еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

люди, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за их предоставление;

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, место жительства которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Остальным для продления выплат нужно обращаться в органы соцзащиты.

Напомним, ранее гражданам, получавшим помощь до 1 августа 2023 года, сроки выплат продлили до конца января 2024 года.

Мы детально писали о том, какие изменения вступят в силу для ВПЛ с декабря.

Также мы рассказывали, как Кабмин изменил порядок выплат переселенцам в ноябре.