Новые правила обмена валюты. Фото
Новые правила обмена валюты. Фото "Страны"

С декабря 2023 года в Украине вступят в силу ряд важных новшеств.

Рождество по новому стилю - 25 декабря - остается единственным государственным праздником (при этом Украинская православная церковь его продолжит праздновать 7 января). Также военкоматы получат новые списки военнообязанных от предприятий, ведомств и вузов. А Нацбанк снимает ограничения на обмен валюты. 

Запускается новый механизм назначения помощи переселенцам. Возвращаются проверки для ряда предпринимателей, мораторий на которые был введен с начала войны. Коррективны вносят в расписание в расписание "Укрзализныци".

Подробно об этих и других нововведениях, а также прогноз погоды на зиму – в обзорном материале "Страны".

Новый механизм назначения помощь ВПЛ

В декабре 2023 года изменится механизм назначения выплат переселенцам, а именно:

  • переселенцы, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней, могут сделать это через 15 рабочих дней после возвращения в Украину;
  • переселенцам, которые вернулись в Украину после 1 августа, но ранее потеряли помощь из-за пребывания за границей более 30 дней, выплату будут назначать по личному обращению;
  • ВПЛ, которые после 1 августа 2023 вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев;
  • переселенцы будут получать выплаты через 3 месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.

Также власти будут стимулировать ВПЛ к трудоустройству.

Переселенцам, трудоспособного возраста, которые не работают, в течение 3-х месяцев после назначения помощи нужно будет:

  • или стать на учет в службу занятости;
  • или получить другую помощь по программам Минэкономики;
  • или трудоустроиться,
  • или зарегистрироваться как ФЛП,
  • или получить ваучер на обучение.

Это будет касаться ВПЛ, которые впервые обратятся по назначению соцвыплат после принятия, то есть 21 ноября 2023 года.

Сумма выплат переселенцам остается на уровне 2-3 тысяч гривен.

Гражданам, получавшим помощь до 1 августа 2023 года, сроки выплат продлили до конца января 2024 года.

Работодатели должны подавать списки призывников в ТЦК

До 1 декабря украинские работодатели, местные власти и образовательные учреждения должны впервые подать в ТЦК списки призывников, военнообязанных и резервистов.

Такая норма содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 и будет в этой части впервые применено в этом году.

Списки должны подать:

  • государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
  • предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников.
  • учебные заведения, ведущие списки своих соискателей образования.

То есть можно предположить, что с декабря по этим спискам начнется мобилизационная и призывная работа.

Отмена ограничений по продаже валюты населению

Нацбанк Украины с завтрашнего дня, с 1 декабря, отменил для банков и небанковских обменников все ограничения по объемам продажи наличной инвалюты для населения.

Это предусмотрено опубликованным сегодня вечером постановлением НБУ №155.

Ранее разрушенный к продаже объем наличного доллара/евро привязывали к объему ранее выкупленной инвалюты, а теперь эту привязку отменили и позволили продавать без ограничений. Это делается, чтобы банки и лицензированные небанковские обменники смогли максимально обеспечить население иностранной наличностью. Так чиновники надеются перебить продажи черного рынка, а также выровнять курс доллара на руках, в кассах и на безнале.

Одновременно Национальный банк постановлением №155 несколько откорректировал ряд других валютных ограничений:

  • Расширен перечень услуг, за которые позволено проводить валютные перечисления за границу украинским гражданам и участникам боевых действий в том числе. К старому медицинскому перечню добавили оговорку о дополнительных услугах, связанных с процессом лечения/реабилитации в медучреждениях других стран.
  • Разрешены заграничные платежи не только за обучение наших студентов за границей, но и на дополнительные нужды — оплата проживания, трансферов, питания, страхования, медуслуг и пр.
  • Экспортно-кредитному агентству позволили перечислять за границу средства для оплат договоров страхования/перестрахования, заключенными с иностранными компаниями. Что в первую очередь сделано для страхования судов, морских перевозок, экспорта украинских товаров.

Возвращаются налоговые проверки бизнеса

С 1 декабря в Украине возобновят проверки бизнеса, на которые был введен мораторий после начала полномасштабной войны.

Плановые налоговые проверки могут проводить в отношении:

  • предпринимателей, осуществляющих реализацию подакцизной продукции;
  • бизнес в области организации и проведения азартных игр;
  • налогоплательщиков, оказывающих финансовые, платежные услуги;
  • нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, постоянные представительства и/или обособленные подразделения.

Продолжит действовать мораторий на проверки до 1 декабря 2024 года для ФЛП 1 и 2 групп. 

Также проверки временно отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории, активных или возможных боевых действий.

Новые правила уплаты налогов

С 1 декабря заполнять платежки на внесение налогов нужно будет по новым правилам.

ФЛП и юридическим лицам в поле платежек под названием "Назначение платежа" следует указывать:

  • код уплаты налогов и ЕСВ;
  • название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

Новшества связаны с изменениями в платежной инфраструктуре и внедрением международных стандартов.

Переход на рождество 25 декабря

Этой зимой государственным праздником останется только рождество по западному стилю - 25 декабря. Выходной 7 января Владимир Зеленский своим летним указом отменил.

При этом в УПЦ  заявили, что будут отмечать праздник 7 января.

На новую дату согласилась перейти ПЦУ. Также эта церковь изменила календарь праздников, которые в декабре будут выглядеть так:

Погода в Украине на зиму 2023 - 2024

По итогам последних расчетов зима 2023 – 2024 годов в Украине будет теплой. Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

В декабре ожидается, что будет теплее на 2 – 3 градуса, чем в последние десятилетия. В течение месяца на значительной территории Украины может еще преобладать плюсовая температура воздуха. Это не означает, что мороза не будет вообще, просто периоды с аномально высокой температурой могут быть достаточно продолжительными.

В январе и феврале 2024 года средняя температура может быть на 2 градуса выше климатической нормы. Поэтому сильные морозы будут маловероятными, кроме высокогорья Карпат.

Новый график "Укрзализныци"

"Укрзализныця" вводит изменения в график движения популярных маршрутов внутри страны с 10 декабря:

№193/192 Кривой Рог – Ясиня будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Кривой Рог с Карпатами;

№145/146 Сумы – Рахов организует сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;

№365/366 Луцк – Рахов отвезет украинцев из Луцка и Ровно в Моршин, Долину, Калуш, Франковск, Яремче, Буковель, Ворохту;

№345/346 Ужгород – Черновцы будет курсировать ежедневно, возобновит прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через горнолыжный курорт в Славское;

№28/27 Киев – Мукачево соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением;

№368/367 Луцк – Ужгород соединит Луцк со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.

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