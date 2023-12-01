С декабря 2023 года в Украине вступят в силу ряд важных новшеств.
Рождество по новому стилю - 25 декабря - остается единственным государственным праздником (при этом Украинская православная церковь его продолжит праздновать 7 января). Также военкоматы получат новые списки военнообязанных от предприятий, ведомств и вузов. А Нацбанк снимает ограничения на обмен валюты.
Запускается новый механизм назначения помощи переселенцам. Возвращаются проверки для ряда предпринимателей, мораторий на которые был введен с начала войны. Коррективны вносят в расписание в расписание "Укрзализныци".
Подробно об этих и других нововведениях, а также прогноз погоды на зиму – в обзорном материале "Страны".
Новый механизм назначения помощь ВПЛ
В декабре 2023 года изменится механизм назначения выплат переселенцам, а именно:
- переселенцы, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней, могут сделать это через 15 рабочих дней после возвращения в Украину;
- переселенцам, которые вернулись в Украину после 1 августа, но ранее потеряли помощь из-за пребывания за границей более 30 дней, выплату будут назначать по личному обращению;
- ВПЛ, которые после 1 августа 2023 вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев;
- переселенцы будут получать выплаты через 3 месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.
Также власти будут стимулировать ВПЛ к трудоустройству.
Переселенцам, трудоспособного возраста, которые не работают, в течение 3-х месяцев после назначения помощи нужно будет:
- или стать на учет в службу занятости;
- или получить другую помощь по программам Минэкономики;
- или трудоустроиться,
- или зарегистрироваться как ФЛП,
- или получить ваучер на обучение.
Это будет касаться ВПЛ, которые впервые обратятся по назначению соцвыплат после принятия, то есть 21 ноября 2023 года.
Сумма выплат переселенцам остается на уровне 2-3 тысяч гривен.
Гражданам, получавшим помощь до 1 августа 2023 года, сроки выплат продлили до конца января 2024 года.
Работодатели должны подавать списки призывников в ТЦК
До 1 декабря украинские работодатели, местные власти и образовательные учреждения должны впервые подать в ТЦК списки призывников, военнообязанных и резервистов.
Такая норма содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 и будет в этой части впервые применено в этом году.
Списки должны подать:
- государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
- предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников.
- учебные заведения, ведущие списки своих соискателей образования.
То есть можно предположить, что с декабря по этим спискам начнется мобилизационная и призывная работа.
Отмена ограничений по продаже валюты населению
Нацбанк Украины с завтрашнего дня, с 1 декабря, отменил для банков и небанковских обменников все ограничения по объемам продажи наличной инвалюты для населения.
Это предусмотрено опубликованным сегодня вечером постановлением НБУ №155.
Ранее разрушенный к продаже объем наличного доллара/евро привязывали к объему ранее выкупленной инвалюты, а теперь эту привязку отменили и позволили продавать без ограничений. Это делается, чтобы банки и лицензированные небанковские обменники смогли максимально обеспечить население иностранной наличностью. Так чиновники надеются перебить продажи черного рынка, а также выровнять курс доллара на руках, в кассах и на безнале.
Одновременно Национальный банк постановлением №155 несколько откорректировал ряд других валютных ограничений:
- Расширен перечень услуг, за которые позволено проводить валютные перечисления за границу украинским гражданам и участникам боевых действий в том числе. К старому медицинскому перечню добавили оговорку о дополнительных услугах, связанных с процессом лечения/реабилитации в медучреждениях других стран.
- Разрешены заграничные платежи не только за обучение наших студентов за границей, но и на дополнительные нужды — оплата проживания, трансферов, питания, страхования, медуслуг и пр.
- Экспортно-кредитному агентству позволили перечислять за границу средства для оплат договоров страхования/перестрахования, заключенными с иностранными компаниями. Что в первую очередь сделано для страхования судов, морских перевозок, экспорта украинских товаров.
Возвращаются налоговые проверки бизнеса
С 1 декабря в Украине возобновят проверки бизнеса, на которые был введен мораторий после начала полномасштабной войны.
Плановые налоговые проверки могут проводить в отношении:
- предпринимателей, осуществляющих реализацию подакцизной продукции;
- бизнес в области организации и проведения азартных игр;
- налогоплательщиков, оказывающих финансовые, платежные услуги;
- нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, постоянные представительства и/или обособленные подразделения.
Продолжит действовать мораторий на проверки до 1 декабря 2024 года для ФЛП 1 и 2 групп.
Также проверки временно отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории, активных или возможных боевых действий.
Новые правила уплаты налогов
С 1 декабря заполнять платежки на внесение налогов нужно будет по новым правилам.
ФЛП и юридическим лицам в поле платежек под названием "Назначение платежа" следует указывать:
- код уплаты налогов и ЕСВ;
- название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.
Новшества связаны с изменениями в платежной инфраструктуре и внедрением международных стандартов.
Переход на рождество 25 декабря
Этой зимой государственным праздником останется только рождество по западному стилю - 25 декабря. Выходной 7 января Владимир Зеленский своим летним указом отменил.
При этом в УПЦ заявили, что будут отмечать праздник 7 января.
На новую дату согласилась перейти ПЦУ. Также эта церковь изменила календарь праздников, которые в декабре будут выглядеть так:
Погода в Украине на зиму 2023 - 2024
По итогам последних расчетов зима 2023 – 2024 годов в Украине будет теплой. Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
В декабре ожидается, что будет теплее на 2 – 3 градуса, чем в последние десятилетия. В течение месяца на значительной территории Украины может еще преобладать плюсовая температура воздуха. Это не означает, что мороза не будет вообще, просто периоды с аномально высокой температурой могут быть достаточно продолжительными.
В январе и феврале 2024 года средняя температура может быть на 2 градуса выше климатической нормы. Поэтому сильные морозы будут маловероятными, кроме высокогорья Карпат.
Новый график "Укрзализныци"
"Укрзализныця" вводит изменения в график движения популярных маршрутов внутри страны с 10 декабря:
№193/192 Кривой Рог – Ясиня будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Кривой Рог с Карпатами;
№145/146 Сумы – Рахов организует сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;
№365/366 Луцк – Рахов отвезет украинцев из Луцка и Ровно в Моршин, Долину, Калуш, Франковск, Яремче, Буковель, Ворохту;
№345/346 Ужгород – Черновцы будет курсировать ежедневно, возобновит прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через горнолыжный курорт в Славское;
№28/27 Киев – Мукачево соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением;
№368/367 Луцк – Ужгород соединит Луцк со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.