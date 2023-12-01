С декабря 2023 года в Украине вступят в силу ряд важных новшеств.

Рождество по новому стилю - 25 декабря - остается единственным государственным праздником (при этом Украинская православная церковь его продолжит праздновать 7 января). Также военкоматы получат новые списки военнообязанных от предприятий, ведомств и вузов. А Нацбанк снимает ограничения на обмен валюты.

Запускается новый механизм назначения помощи переселенцам. Возвращаются проверки для ряда предпринимателей, мораторий на которые был введен с начала войны. Коррективны вносят в расписание в расписание "Укрзализныци".

Подробно об этих и других нововведениях, а также прогноз погоды на зиму – в обзорном материале "Страны".

Новый механизм назначения помощь ВПЛ

В декабре 2023 года изменится механизм назначения выплат переселенцам, а именно:

переселенцы, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней, могут сделать это через 15 рабочих дней после возвращения в Украину;

переселенцам, которые вернулись в Украину после 1 августа, но ранее потеряли помощь из-за пребывания за границей более 30 дней, выплату будут назначать по личному обращению;

ВПЛ, которые после 1 августа 2023 вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев;

переселенцы будут получать выплаты через 3 месяца после даты завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.

Также власти будут стимулировать ВПЛ к трудоустройству.

Переселенцам, трудоспособного возраста, которые не работают, в течение 3-х месяцев после назначения помощи нужно будет:

или стать на учет в службу занятости;

или получить другую помощь по программам Минэкономики;

или трудоустроиться,

или зарегистрироваться как ФЛП,

или получить ваучер на обучение.

Это будет касаться ВПЛ, которые впервые обратятся по назначению соцвыплат после принятия, то есть 21 ноября 2023 года.

Сумма выплат переселенцам остается на уровне 2-3 тысяч гривен.

Гражданам, получавшим помощь до 1 августа 2023 года, сроки выплат продлили до конца января 2024 года.

Работодатели должны подавать списки призывников в ТЦК

До 1 декабря украинские работодатели, местные власти и образовательные учреждения должны впервые подать в ТЦК списки призывников, военнообязанных и резервистов.

Такая норма содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 и будет в этой части впервые применено в этом году.

Списки должны подать:

государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников.

учебные заведения, ведущие списки своих соискателей образования.

То есть можно предположить, что с декабря по этим спискам начнется мобилизационная и призывная работа.

Отмена ограничений по продаже валюты населению

Нацбанк Украины с завтрашнего дня, с 1 декабря, отменил для банков и небанковских обменников все ограничения по объемам продажи наличной инвалюты для населения.

Это предусмотрено опубликованным сегодня вечером постановлением НБУ №155.

Ранее разрушенный к продаже объем наличного доллара/евро привязывали к объему ранее выкупленной инвалюты, а теперь эту привязку отменили и позволили продавать без ограничений. Это делается, чтобы банки и лицензированные небанковские обменники смогли максимально обеспечить население иностранной наличностью. Так чиновники надеются перебить продажи черного рынка, а также выровнять курс доллара на руках, в кассах и на безнале.

Одновременно Национальный банк постановлением №155 несколько откорректировал ряд других валютных ограничений:

Расширен перечень услуг, за которые позволено проводить валютные перечисления за границу украинским гражданам и участникам боевых действий в том числе. К старому медицинскому перечню добавили оговорку о дополнительных услугах, связанных с процессом лечения/реабилитации в медучреждениях других стран.

Разрешены заграничные платежи не только за обучение наших студентов за границей, но и на дополнительные нужды — оплата проживания, трансферов, питания, страхования, медуслуг и пр.

Экспортно-кредитному агентству позволили перечислять за границу средства для оплат договоров страхования/перестрахования, заключенными с иностранными компаниями. Что в первую очередь сделано для страхования судов, морских перевозок, экспорта украинских товаров.

Возвращаются налоговые проверки бизнеса

С 1 декабря в Украине возобновят проверки бизнеса, на которые был введен мораторий после начала полномасштабной войны.

Плановые налоговые проверки могут проводить в отношении:

предпринимателей, осуществляющих реализацию подакцизной продукции;

бизнес в области организации и проведения азартных игр;

налогоплательщиков, оказывающих финансовые, платежные услуги;

нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, постоянные представительства и/или обособленные подразделения.

Продолжит действовать мораторий на проверки до 1 декабря 2024 года для ФЛП 1 и 2 групп.

Также проверки временно отсрочили для предпринимателей, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории, активных или возможных боевых действий.

Новые правила уплаты налогов

С 1 декабря заполнять платежки на внесение налогов нужно будет по новым правилам.

ФЛП и юридическим лицам в поле платежек под названием "Назначение платежа" следует указывать:

код уплаты налогов и ЕСВ;

название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

Новшества связаны с изменениями в платежной инфраструктуре и внедрением международных стандартов.

Переход на рождество 25 декабря

Этой зимой государственным праздником останется только рождество по западному стилю - 25 декабря. Выходной 7 января Владимир Зеленский своим летним указом отменил.

При этом в УПЦ заявили, что будут отмечать праздник 7 января.

На новую дату согласилась перейти ПЦУ. Также эта церковь изменила календарь праздников, которые в декабре будут выглядеть так:

Погода в Украине на зиму 2023 - 2024

По итогам последних расчетов зима 2023 – 2024 годов в Украине будет теплой. Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

В декабре ожидается, что будет теплее на 2 – 3 градуса, чем в последние десятилетия. В течение месяца на значительной территории Украины может еще преобладать плюсовая температура воздуха. Это не означает, что мороза не будет вообще, просто периоды с аномально высокой температурой могут быть достаточно продолжительными.

В январе и феврале 2024 года средняя температура может быть на 2 градуса выше климатической нормы. Поэтому сильные морозы будут маловероятными, кроме высокогорья Карпат.

Новый график "Укрзализныци"

"Укрзализныця" вводит изменения в график движения популярных маршрутов внутри страны с 10 декабря:

№193/192 Кривой Рог – Ясиня будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Кривой Рог с Карпатами;

№145/146 Сумы – Рахов организует сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;

№365/366 Луцк – Рахов отвезет украинцев из Луцка и Ровно в Моршин, Долину, Калуш, Франковск, Яремче, Буковель, Ворохту;

№345/346 Ужгород – Черновцы будет курсировать ежедневно, возобновит прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через горнолыжный курорт в Славское;

№28/27 Киев – Мукачево соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением;

№368/367 Луцк – Ужгород соединит Луцк со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.