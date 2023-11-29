Из-за непогоды в Украине погибли 12 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них двое детей.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр внутренних дел Игорь Клименко.

Хотя сейчас на территории Украины уже нет сложных погодных условий, подразделения ГСЧС и полиции работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия разгула стихии.

Так, до сих пор остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях.

"С 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи. Оказана помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 – это дети", - говорится в сообщении министра.

Перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка – Новая Одесса".

Продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области постепенно восстанавливают движение транспорта после снегопада.

"Страна" рассказывала о последствиях непогоды в Одессе.