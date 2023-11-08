Германия приняла ряд ограничений для мигрантов на своей территории.

О данном перечне сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Так, в соответствии с постановлением правительства ФРГ,

взрослым соискателям убежища нужно будет прожить 36 месяцев, а не 18, как раньше, чтобы получить стандартное социальное пособие в 502 евро в месяц и полноценную медицинскую страховку. В первые 36 месяцев они будут получать по 410 евро с возможностью лечить лишь неотложные заболевания;

часть пособия при этом будет перечисляться не наличными, а на специальную карту - ей можно будет оплатить продукты и одежду (это сделано для того, чтобы деньги оставались в Германии, и беженцы не переводили их себе на родину);

сроки рассмотрения ходатайств об убежище будут значительно сокращены (первичная запись - не позднее чем через месяц, решение - не позднее чем через полгода), рассмотрение дела в суде также должно стать быстрее;

контроль на границах Германии будет сохранён. В случае согласия стран-соседей, проверки будут проводиться уже на их территории.

Главы некоторых земель предлагали при этом более жёсткие меры: выдворение мигрантов в страны, не входящие в ЕС, снижение пособия для беженцев, депортационные центры при аэропортах, расширение списка так называемых безопасных стран, проводить процедуру рассмотрения убежища за пределами ЕС.

Напиомним, принятые меры касаются нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Германии.

Украинцы сейчас въезжают в ФРГ по безвизу и получают не убежище, а временную защиту. Данный статус позволяет украинцам оформить вид на жительство без необходимости просить об убежище. Вероятнее всего, данные правила их не коснутся.

Ранее ФРГ пригрозила Польше ужесточить пограничный контроль после скандала с визами для мигрантов.

Мы также сообщали, что в Германии с 2024 года сократят социальные выплаты всем беженцам.