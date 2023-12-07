В Норвегии ужесточают условия приема украинских беженцев. Изменения коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.

Об этом сообщает издание NRK.

В частности, планируется отмена выплаты "задним числом" социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года (и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты).

Усилят контроль за поездками домой в Украину тех, кто получает в Норвегии социальные выплаты и имеет вид на жительство – чтобы люди, получающие выплаты, действительно проживали в Норвегии большинство времени. Поездки домой нужно будет обосновать, если они будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к его потере.

Новоприбывшие люди, нуждающиеся в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Опция расселения в отелях и комплексах отдыха больше не будет доступна.

Также хотят ввести определенный период ожидания перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки.

Главной причиной пересмотра правил стал большой интерес к Норвегии украинцев, выехавших в Европу из-за войны, из-за более выгодных условий, чем в соседних странах.

Так, по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2-4 раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании.

За последние два месяца в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию.

Ранее мы публиковали обзор НБУ, в котором сообщалось, что доля украинских беженцев, которые интегрировались на новом месте проживания и не собираются возвращаться, за последний год увеличилась.

Также мы писали, что почти половина украинских беженцев хочет остаться в Дании после завершения войны.