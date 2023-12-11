За октябрь в страны Евросоюза выехало еще 51 845 украинских беженцев. Общее количество украинцев сейчас со статусом временной защиты в ЕС - 4,238 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Больше всех беженцев приняла Германия - 1 млн 215 тысяч. Она же лидер по приему беженцев в октябре - еще 20,4 тысяч человек за месяц.

На втором месте Польша - 960 тысяч человек. Сейчас приток беженцев туда снизился, за октябрь приехали еще 2 тысяч человек.

На третьем Испания - почти 190 тыс. человек. За октябрь приехали еще 2700 человек.

Одними из лидеров по приему беженцев в октябре были Норвегия (4,5 тысяч человек) и Нидерланды (4 тысяч).

Напомним, число беженцев из Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе в сентябре выросло на 31,9 тысяч человек.

Также в сентябре Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

В заявлении Совета ЕС сказано, что это решение принято, чтобы "дать определенность для более чем четырех миллионов украинских беженцев, которые сейчас живут в ЕС".

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