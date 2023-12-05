В Украине на фоне войны вновь началась "игра в маленькую "большую политику" с "реализацией амбиций" и "проталкиванием своего "я".

Об этом заявил в своем телеграм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, вероятно, реагируя на усиление критики в медиа в адрес команды президента и публикаций в СМИ о конфликте Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Политика в свободной стране, безусловно, полезна. Но… место, время, тональность. Скажем так, традиционная публичная истерика, которая у нас игриво называется "политическим процессом", решает сегодня три крайне отвратительных задачи", - написал Подоляк.

Три "отвратительные задачи", по его мнению, - это неприятие всего, играющие на руку России внутренние распри и дискредитация идеи помощи Украине в глазах зарубежных партнеров.

По поводу первой Подоляк отметил, что "всепрожигающее "все против всех" полностью деморализует внутренний рынок, общество".

"Наша внутренняя политическая истерика идеально мобилизовала... Россию", пишет советник.

"Добавим! - считают они. - Потому что в Украине пошла традиционная внутренняя рубка", - сказано в посте.

Все это, по его мнению, загоняет партнеров "в реальный шок": "Действительно, зачем нам помогать, если мы начинаем "покусывать" друг друга?"

Подоляк считает, что обсуждать проблемы нужно, но не "разругаться до смерти". Поэтому призывает "просто продолжать работу".

Вчера СМИ в очередной раз написали, что Зеленский находится в конфликте с главкомом ВСУ Залужным и в Офисе президента рассматривают возможность увольнения главкома.

Между тем опросы показывают, что, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, первое место на них заняла бы гипотетическая партия Залужного.