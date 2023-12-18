В Украине за год упал уровень доверия ко всем правящим институциям, кроме армии.

Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Если в предыдущем декабре президенту Владимиру Зеленскому доверяли 84% населения, то сейчас уже 62%. Число не доверяющих возросло с 5% до 18%.

Доверие к Верховной Раде снизилось более, чем наполовину - с 35 до 15%, и примерно так же возросло недоверие - с 34% до 61% опрошенных.

Правительству в прошлом году доверяло 52% опрошенных, теперь 26%.

При этом число доверяющих армии осталось на прежнем уровне - 96%. Также 88% респондентов заявили, что доверяют главкому ВСУ Валерию Залужному (за прошлый год данных по нему нет).

Практически вдвое возросло недоверие к судьям (до 61%) и прокурорам (до 64%).

Также наблюдается резкое падение доверия к украинским СМИ - с 57% до 29%. Рейтинг недоверия к СМИ вырос при этом с 14 до 40 процентов.

Напомним, недавно рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатели Зеленского.

Также приводились данные опроса, согласно которому если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, первое место на них заняла бы гипотетическая партия Валерия Залужного.