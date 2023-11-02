Уже 70% украинцев считают, что власть нужно критиковать за ее неправильные действия.

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Судя по приведенной инфографике, только 25% украинцев считают, что критику власти нужно отложить на потом, поскольку она ослабляет страну во время войны.

Отмечается, что мнение общества кардинально изменилось с мая 2022 года, когда за критику выступали 26%, а против - 68% украинцев.

Ранее мы приводили данные другого опроса КМИС, в котором украинцы назвали коррупцию главной проблемой в стране помимо войны. В частности, о коррупции заявили 63% опрошенных. На второе место (не считая войны) среди проблем они поместили низкие зарплаты и пенсии - на них пожаловались 46% опрошенных.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский непублично призвал украинских журналистов до окончания войны не продвигать тему коррупции.

Также, по данным опроса КМИС, поддержка Владимира Зеленского украинскими гражданами снизилась на 8% за последние семь месяцев. Если в феврале президента полностью или частично поддерживали 90%, то теперь 82% респондентов. Количество граждан, не поддерживающих главу государства, за то же время увеличилось с 7 до 16%.