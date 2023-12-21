Украина получила последние 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС
Украина получила последние 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Теперь Украина ожидает принятия нового решения о выделении Евросоюзом 50 миллиардов евро, которое блокирует Венгрия.
"Мы должны найти соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", - написала Урсула фон дер Ляйен 21 декабря.
Напомним, что еще 950 миллионов долларов ранее передала Япония.
Ранее мы писали о том, что Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом.
Также мы писали о том, что в январе в ЕС еще раз попробуют выделить Украине 50 миллиардов евро.
Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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