Украина получила последние 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теперь Украина ожидает принятия нового решения о выделении Евросоюзом 50 миллиардов евро, которое блокирует Венгрия.

"Мы должны найти соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", - написала Урсула фон дер Ляйен 21 декабря.

Напомним, что еще 950 миллионов долларов ранее передала Япония.

Ранее мы писали о том, что Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом.

Также мы писали о том, что в январе в ЕС еще раз попробуют выделить Украине 50 миллиардов евро.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.