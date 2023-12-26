Германия не видит причин увеличивать военную и финансовую помощь Украине. Учитывая значительные усилия Берлина, на данный момент не видит предпосылок для увеличения размеров военной и финансовой помощи Украине.

Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в эфире N-TV.

"Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим украинцам в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором Украины в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", – сказал Линднер.

При этом отметил, что Германия заинтересована в увеличении доли помощи от других европейских стран.

"Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", — объяснил он.

Ранее мы анализировали и писали, что Германия столкнулась с острейшим бюджетным кризисом и как это скажется на помощи Украине.

Недавно Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли боеприпасы и "Гепарды".

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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