Если финансирование от иностранных партнеров задержится, в долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям.

Об этом сообщила в Facebook первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Она заверила, что Украина имеет план Б на случай задержки в получении средств от иностранных партнеров.

"Сейчас совместно с партнерами прорабатываем несколько вариантов развития событий на случай, если будут задержки с финансированием от ЕС и США. Но мы убеждены, что они не понадобятся. Мы видим четкие сигналы от партнеров, что финансирование будет", - написала Свириденко.

"В краткосрочной перспективе первых месяцев года правительство имеет альтернативный план, что делать, если финансирование задержится. В то же время в долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям, ведь приоритетом будет поддержка безопасности и обороны. Но еще раз повторюсь, что до этого момента может не дойти, и это лишь один из десятков вариантов, которые мы анализируем", - пояснила она.

Ранее Свириденко заявила, что без западной помощи 10 млн пенсионеров не получат вовремя пенсии, а 500 тысяч чиновников и 1,4 млн учителей - зарплаты.

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