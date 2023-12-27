Сегодня, 27 декабря, украинцам начнут выплачивать компенсации за разрушенное российскими обстрелами жилье.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Теперь каждый, кто уже получил жилищный сертификат в "Дие", может забронировать средства для покупки дома или квартиры. Подтверждение придет в течение 5 рабочих дней.

После этого дается 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи нового жилья - как в новострое, так и на вторичном рынке, в любом регионе страны.

Если не успеть, то нужно будет повторно подавать заявку в "Дие".

Но прежде чем это делать, нужно прекратить право собственности на разрушенный объект недвижимости, для чего понадобится техотчет о полном уничтожении имущества, выданный комиссией органов местного самоуправления.

Если стоимость выбранной недвижимости дороже выданного сертификата, можно докинуть свои деньги или объединить несколько сертификатов. А если наоборот дешевле - то разницу обещают выплатить после принятия процедуры взыскания репараций с России.

На данный момент уже сформировано 1636 сертификатов на более 3 млрд гривен. Размер фонда под этот проект ограничен.

В ближайшие месяцы сертификат можно будет потратить и на приобретение стройматериалов и постройку дома с нуля.

Ранее мы писали, что украинцы, которые уже сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут получить компенсацию от государства.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.