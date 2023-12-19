Уже на этой неделе в "Дие" заработает услуга обмена жилищных сертификатов, выдаваемых в качестве компенсации за разрушенное из-за обстрелов РФ жилье.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии к четвертой годовщине запуска мобильного приложения.

"Услуга, которую мы сейчас запускаем – обмен сертификата в "Дие" на жилье. Теперь это заработает онлайн. Эта неделя – стартовая, а далее услуга будет масштабироваться", – сказал президент.

Также он рассказал, что более 574 тыс. сообщений о поврежденном имуществе подано через "Дию". Всего из-за российской агрессии повреждено или уничтожено 318 тыс. квартир и 208 тыс. домов, более миллиона украинцев потеряли жилье.

В текущем году будет выплачено около 1 млрд грн на восстановление поврежденного имущества, отметил Зеленский.

В рамках программы "еВосстановление" подано 7457 заявлений на компенсацию, уже сформировано 1432 жилищных сертификата для обмена на новое жилье. Средняя цена компенсации за разрушенное жилье в целом по Украине составляет 2 млн грн.

Напомним, для участия в программе разрушенное жилье должно находиться на подконтрольной Украине территории. После подачи заявки в "Дие" его осматривает специальная комиссия и определяет сумму компенсации. Получив жилищный сертификат, человек должен будет отказаться от прав на разрушенное жилье. Тогда он сможет стать собственником нового имущества.

Также украинцы, которые уже сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут получить компенсацию.