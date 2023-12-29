ВСУ начнут оставлять города, если США вовремя не дадут денег на военную помощь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут оставлять города, если США вовремя не выделят помощь.

Такое заявление сделал The New York Times зампред комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВР нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

"Сейчас мы теряем некоторые территории, но, если помощь США задержится, мы начнем терять города", – заявил Чернев газете.

"Недавний прогресс России у села Работино – отрезвляющее событие для Украины на фоне сокращения западной военной помощи", – комментирует NYT.

Издание пишет, что армия РФ сейчас выбивает ВСУ с территорий, с трудом захваченных летом в ходе украинского наступления. После его окончания ВСУ перешли к обороне и теперь испытывают проблемы в сдерживании российского наступления.

"Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоеванную этим летом", – сказал Чернев.

NYT пишет, что самым большим ударом по Украине и ее имиджу стала бы потеря Работино – единственного трофея летнего наступления.

Ранее из вечерней сводки Генерального штаба ВСУ пропало сообщение об обстреле Марьинки россиянами, а также стало известно, что Шмыгаль призывает к экстренной встрече с западными партнерами, потому что Украина испытывает серьезные проблемы с бюджетом следующего года.