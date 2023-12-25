В городе Курахово Донецкой области закрывается "Новая почта".

Об этом сообщили в центре поддержки клиентов компании.

"Новая почта" информирует, что с сегодняшнего дня оба ранее работавших отделения в городе (№1 и №3) работают только на выдачу посылок, что уже прибыли или в кратчайшие сроки прибудут.

С 25 декабря отправить посылку в Курахово уже невозможно. В скором времени оставшиеся два отделения закроются полностью.

Отметим, Курахово расположен всего в 13 км на запад от Марьинки, о полном захвате которой сегодня заявил Шойгу. Путин сказал, что захват города отодвигает ВСУ от Донецка и "позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор".

В ВСУ опровергли заявление Шойгу о переходе Марьинки под полный контроль россиян.

Ранее об угрозе для Курахово сообщали разведчики ВСУ.

"Марьинка пала. До Курахово - менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. После Авдоса (Авдеевки - Ред.) они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово - Угледара. Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак орков. Скоро нас ждёт "крепость Курахово", - написал аэроразведчик 72-й ОМБр Ворошнов.