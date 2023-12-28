В свежей вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) информации об обстреле Марьинки россиянами больше нет. Сообщается только, что ВСУ отбивают российские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник совершил две безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Острое, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка", говорится в сообщении.

Вчера в вечерней сводке Генштаба говорилось, что украинские военные "продолжают сдерживать" россиян в районе Марьинки, которая утром 26 декабря исчезла из сводки, и что город был под артиллерийским и минометным огнем армии России.

В вечерней сводке Генштаба 26 декабря сообщалось, что армия РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии и минометов.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка", - говорится в сообщении.