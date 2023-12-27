Армия РФ научилась бороться с украинским высокоточным оружием.

Об этом сообщил генерал Александр Тарнавский в интервью ВВС.

По его словам, для этого артиллерия РФ отводится в глубину и прикрывается системами РЭБ (радио-электронной борьбы).

"Противник, зная наши возможности относительно дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии – там, где мы не можем влиять на его действия. Очень быстро он развивает средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение нами высокоточного оружия на большой дальности. То есть, мы сегодня имеем проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы", - сообщил командующий юго-восточного направления в интервью ВВС.

Также он сообщил о дефиците не только западных 155-мм снарядов, но и постсоветских 122 и 152 мм.

Ранее мы писали о том, что в интервью генерал Александр Тарнавский спрогнозировал, что следующий год будет еще более тяжелым.

Также он прокомментировал слухи об отставке одного из "старших генералов".