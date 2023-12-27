Следующий год будет "еще более тяжелым", прогнозирует командующий Александр Тарнавский.

Об этом генерал сказал в интервью ВВС.

Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее.

Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому, как говорится, нам – удачи, ну, а им – они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым", - сказал генерал в интервью ВВС.

Накануне главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что следующий год "должен и будет" отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии, а главной целью будет "сохранение людей".

Также мы писали о том, что Александр Тарнавский сообщил, что Авдеевка находится в направлении главного удара РФ.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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