Командующий генерал Александр Тарнавский заявил, что готов к своей отставке, если она последует.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

Так он прокомментировал журналистам информацию Time о том, что зимой уволят одного из "старших генералов", отвечавшего за наступление ВСУ.

Александр Тарнавский командует на участке фронта, где шло наступление ВСУ этим летом.

"Я свою жизнь менял еще с детства. Окончил школу, пошел учиться в военное учебное заведение и постоянно менял свой статус. Командир взвода, роты, командир батальона. Сегодня – командующий. Хотят ли заменить – я ведь не знаю. Я готов ко всем условиям", - сказал генерал.

Неуспех контрнаступления Тарнавский объяснил оборонительными линиями россиян.

"Одна из главных причин – это хорошо подготовленная оборона. Я скажу, что враг готовился. И повторяю, что это одна из сильнейших армий мира", - сказал генерал в интервью BBC.

Он добавил, что у россиян в Запорожской области была "очень большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков врага, противотанковых средств, радиоэлектронной борьбы и ударных дронов".

Напомним, что Тарнавский сообщил, что Авдеевка находится в направлении главного удара РФ.

Также мы писали о том, что по данным СМИ, Офис президента рассматривает отставку генерала Валерия Залужного, но опасается роста рейтинга главкома из-за этого.