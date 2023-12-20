Украинцы разделились почти поровну в оценке того, действительно ли между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным существует конфликт.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Немного больше людей (39%) считают, что "определенные разногласия, трения или недоразумения" между главкомом и президентом почти или вовсе отсутствуют.

35% считает, что конфликт есть, но он не очень серьезный.

8% считает, что разногласия очень серьезные.

18% затруднились ответить.

Меньше всего в конфликт главкома и президента верят в прифронтовых регионах востока (29%) и юга (26%). Больше всего - на западе (35%) и центре (41%).

К возможной отставке Залужного негативно относится подавляющее большинство респондентов – 72%.

Только 2% поддерживают такой шаг. 21% относится нейтрально. 5% не смогли ответить.

Больше поддержка отставки главкома среди сторонников Зеленского (3% - за, 71% - против).

Напомним, 58% опрошенных украинцев высказались за продолжение войны, даже если Запад существенно сократит поддержку Украины, и есть риск потерять новые территории.

Также все больше украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении.