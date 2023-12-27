Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, которая активизировала наступление по всей линии фронта. Местами их атаки несут отвлекающий характер.

Об этом заявил командующий юго-восточного направления Александр Тарнавский в интервью BBC.

"Авдеевка находится в направлении главного их удара. Марьинка – это другое направление. Новомихайловка – это, например, отвлекающее направление. Новопавловское направление тоже имеет свою цель", - рассказал Тарнавский.

Он считает, что РФ хочет захватить Авдеевку до конца года. Говорит, что обстановка там постоянно меняется – "как в положительную, так и в отрицательную сторону".

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что на захват Авдеевки у россиян может уйти два-три месяца.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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