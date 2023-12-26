Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил захват Марьинки Донецкой области армией РФ и заявил, что города "больше нет".

Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, ВСУ отошли с западных окраин города. В некоторых местах украинские военные окопались в окрестностях Марьинки, а в других немного дальше.

Также Залужный допустил, что через 2-3 месяца Авдеевка тоже будет захвачена россиянами. По его словам, Генштабу важнее сохранить людей, а не территории.

Так он прокомментировал массированное наступление армии РФ на Авдеевку, которую все чаще сравнивают с захваченным россиянами Бахмутом.

"Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь шоу или скорбь вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам. У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей, а потом отвоюем", - сказал Залужный.

Напомним, о захвате Марьинки вчера президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Хотя спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что это не соответствует действительности.

А сегодня украинский военный ресурс Deep State подтвердил потерю Марьинки.