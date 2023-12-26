Украинский военный ресурс Deep State подтверждает потерю Марьинки в Покровском районе Донецкой области, о чем накануне заявили в РФ.

"Очередные кадры боев на западных окраинах Марьинки фактически свидетельствуют о потере города. Бои идут на северо-западных окраинах города и говорить, что город не оккупирован как минимум странно", - сказано в сообщении.

При этом Марьинка "стерта с лица земли", добавили авторы ресурса.

Напомним, о захвате Марьинки вчера президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что это не соответствует действительности.

Однако после этого Марьинка исчезла из утренней сводки Генштаба ВСУ. Официально ее потерю в Украине не подтверждали.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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