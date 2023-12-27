Утром 27 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из рсзо.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 "Шахедов", были уничтожены 32 из них.

На Купянском направлении ВСУ отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.



Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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