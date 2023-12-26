Следующий год "должен и будет" отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии. В частности, планируется "действовать более эффективно, и самое главное – сохранить людей".

Об этом заявил на брифинге главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить. Мы над этим работаем, и с нами абсолютно согласны наши партнеры", - сказал главком.

При этом он уверен, что проблем с оружием у ВСУ не будет, потому что Запад продолжит его поставлять, а также будет увеличено собственное производство.

"Я уверен, что западные партнеры останутся рядом с нами. Что касается нужды, не зависящей от западных партнеров, соответственно, все эти потребности сформированы и находятся в Минобороны, до сих пор живо сейчас обсуждаются и уже некоторые начали реализовываться. Все эти цифры и потребности нами сформированы до конца, и я думаю, что проблем с этим не будет", – заверил главком.

Напомним, западные СМИ и эксперты пишут, что в следующем году ВСУ на фронте уйдут в оборону, а в тылу будет наращиваться производство.

О том, что нужно переходить в оборону, недавно говорил и бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.