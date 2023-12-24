Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, а те, кто так думают, "сильно ошибаются".

Об этом он сообщил в интервью местному изданию InfoVojna.

Он обвинил "авантюристов с Запада" в том, что те сорвали два шанса заключить мир Украины с Россией. "Ибо господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены", - заявил Фицо.

"Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. Очевидно, что Россия будет задавать темп в переговорах в будущем. Именно Россия будет говорить, когда будут проходить переговоры", - считает премьер Словакии.

Он спрашивает, "почему ЕС не проявляет инициативы в отношении мирных переговоров. Почему мы продолжаем посылать туда оружие, если это не работает".

"Это не работает, и Орбан, и я, и еще, наверное, один-два премьер-министра, говорят то же самое, что нужно это изменить, заставить их (Украину и Россию - Ред.) пойти на мирные переговоры", - добавил Фицо.

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