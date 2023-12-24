Экс-советник офиса президента Алексей Арестович призвал Украину договариваться с Россией и отказаться от планов "быть частью Запада", а также объявить западным странам "коллективный иск".

Об этом он сообщил в эфире российской журналистки Юлии Латыниной.

Бывший советник Банковой не видит смысла и дальше "убивать друг друга десятками тысяч об Авдеевку и Часов Яр".

"Зачем? Что мы с этого получаем - и Россия, и Украина?... Мы понравились дядям из обкома Брюссельского и Вашингтонского, которые аплодируют, пока две обезьянки с ножами убивают друг друга?" - заявил Арестович

По его мнению, нынешняя модель Украины "исторически проиграла", и договориться с РФ сможет лишь "новая Украина". Путин "будет давить" нынешнюю Украину и не собирается останавливаться.

Поэтому, к нему "надо прийти" и предложить вместе подать "иск Западу".

"Владимир Владимирович, давайте заключим мир. Но мы его заключим особенно хитрым образом: мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе", - заявил Арестович.

По его мнению, Запад "не явился" на войну в Украине, а также "не считался" с интересами России, расширяя НАТО. И снова призвал создать новую систему коллективной безопасности "с учетом интересов всех сторон".

Ранее Арестович заявлял, что Запад не готов к войне с Россией и глобальным Югом, поскольку, в отличие от РФ, не смог раскрутить свою оборонную промышленность.

Также он заявлял о том, что закончить войну в Украине можно только глобальными переговорами между Западом и Россией, которые установят новые правила игры в Европе.