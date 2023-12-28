Народный депутат Марьяна Безуглая поставила в упрёк Генштабу ВСУ, что, по её словам, в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны.

Сообщение соответствующего содержания было опубликовано Безуглой в её телеграм-канале.

"Каждые 5 минут у нас ранен или убит украинский гражданин", - написала она и добавила, что тем временем "в Генштабе ничего не меняется".

Исходя из данных, заявленых Безуглой, суточные потери Украины погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год).

Ранее Безуглая выяснила, сколько украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Согласно её опросу, 74% мужчин готовы отказаться от украинского паспорта, чтобы избежать отправку на войну.

Мы также сообщали, что нардеп высказалась по поводу мобилизации женщин на передовую. По её словам, украинок тоже смогут мобилизовывать на передовую. Безуглая повторила свой недавний тезис, что женщин смогут призывать только на "небоевые" должности. А воевать непосредственно на передовой они будут лишь по личному согласию.