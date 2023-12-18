Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая продолжает войну с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Пост о нем законодательница опубликовала в своем Фейсбуке.

На этот раз она раскритиковала Залужного за заявление о том, что ранее уволенные президентом на фоне коррупционных скандалов военкомы были профессионалами.

"Заговорил! На вопрос об увольнении военкомов: "это были профессионалы, они знали, как это делать". Вернуть военкома Борисова! Умел же", – написала Безуглая.

Мы приводили слова Залужного об уволенных военкомах.

Напомним, бывший одесский областной военком Евгений Борисов подозревается в коррупции и незаконном обогащении. У него нашли шикарную виллу за 4 миллиона евро в испанской Марбелье. Недавно Госбюро расследований провело в особняке обыски. ГБР также опубликовало фотографии виллы.

На днях Безуглая негативно отреагировала на совместное фото Залужного с министром обороны Рустемом Умеровым и командующим Сухопутными войсками Александром Сырским. По словам Безуглой, фотография ее "поплавила", потому что с ее помощью якобы пытаются скрыть конфликт поенного и политического руководства страны.