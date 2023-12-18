Главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал увольнения военкомов, которые провел летом этого года президент Владимир Зеленский после коррупционных скандалов.

На вопрос о том, как повлияло снятие глав областных ТЦК на эффективность мобилизации, главком ответил, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет".

По его словам, которые приводят СМИ, теперь процесс мобилизации нужно не усиливать, а "просто вернуть в те рамки, в которых он работал раньше".

Валерий Залужный также заявил, что сейчас это "проблема ребят, воюющих на переднем крае, которых должен кто-то заменять".

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов 17 августа. Произошло это как ответ на многочисленные скандалы на тему массовой коррупции в ТЦК.

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